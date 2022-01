Vlahovic, oggi l'incontro decisivo tra la Juve e gli agenti del giocatore

COUNTDOWN

Risitic e il suo entourage a Torino per definire i dettagli del contratto. Poi le visite mediche, Covid permettendo

Sono ore decisive per il futuro di Dusan Vlahovic alla Juve. Detto che l'affare è di fatto concluso, manca ancora di mettere tutto nero su bianco. L'accordo con la Fiorentina è totale: si parla di una cifra base di 65/67 milioni di euro più 5/8 di bonus per arrivare a un totale definitivo di 75. Per l'annuncio, però, bisognerà ancora attendere perché l'entourage dell'attaccante serbo e la dirigenza bianconera si vedranno soltanto oggi.

L'agente Darko Ristic si presenterà a Torino per chiudere e definire i dettagli del contratto del suo assistito. L'intesa era già stata trovata mesi fa sulla base di uno stipendio da 7 milioni di euro netti a stagione per quattro anni e mezzo e una commissione da dieci milioni di euro, o forse qualcosa in più.

Se non ci saranno sorprese dell'ultimo minuto, si potrà passare alla parte burocratica, che comprende le visite mediche. Anche qui, tuttavia, c'è ancora qualche dubbio. Vlahovic, infatti, era stato fermato dal Covid e dovrebbe negativizzarsi entro venerdì sera se, come si presume, vorrà sostenere i controlli organizzati per sabato al J Medical.