Real Madrid, il Manchester United ci prova per Tchouameni

23 Lug 2026 - 22:30
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Nonostante il rinnovo con il Real Madrid fino al 2031 sia ormai molto vicino, il Manchester United continua a seguire da vicino Aurelien Tchouameni. Secondo quanto riportato da The Sun, gli inglesi avrebbero riattivato i contatti con l'entourage del mediano e vogliono monitorare la situazione fino alla chiusura del mercato. Negli ultimi giorni, inoltre, numerose indiscrezioni parlano di un possibile approdo di Rodri ai Blancos: il suo arrivo aumenterebbe le possibilità di cessioni per Tchouameni. 

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