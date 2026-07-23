Real Madrid, il Manchester United ci prova per Tchouameni

Nonostante il rinnovo con il Real Madrid fino al 2031 sia ormai molto vicino, il Manchester United continua a seguire da vicino Aurelien Tchouameni. Secondo quanto riportato da The Sun, gli inglesi avrebbero riattivato i contatti con l'entourage del mediano e vogliono monitorare la situazione fino alla chiusura del mercato. Negli ultimi giorni, inoltre, numerose indiscrezioni parlano di un possibile approdo di Rodri ai Blancos: il suo arrivo aumenterebbe le possibilità di cessioni per Tchouameni.