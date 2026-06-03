MANOVRE BIANCONERE

Vlahovic, è il giorno della verità: accordo per il rinnovo o addio alla Juventus

Il padre-agente del serbo incontrerà la dirigenza bianconera: in caso di fumata nera, pronti a trattare il Napoli e... mezza Europa

03 Giu 2026 - 08:31
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Per l'ultimo giorno di scuola niente banchi, ma un tavolone e qualche sedia che sarà occupata da Comolli, Chiellini, Ottolini e Milos Vlahovic. Già, perché l'argomento di discussione è il rinnovo, richiesto a gran voce da Luciano Spalletti, di Dusan con la Juve. Accordo o addio, nessun'altra alternativa. Il che, con un contratto in scadenza tra 27 giorni, è più che logico. Il punto è che raggiungere un'intesa non sarà facile: Vlahovic vuole 9 milioni a stagione, i bianconeri non possono mettere sul piatto quella cifra e offrono i 6 più bonus già pronti, semmai, per Kolo Muani, graditissimo cavallo di ritorno. E la distanza, con il Napoli e mezza Europa (Bayern, Chelsea, Barcellona e Newcastle) pronti a rilanciare, ha tutta l'aria di poter essere incolmabile. A meno che, ma non è facile prevederlo, Vlahovic non metta da parte il portafoglio per lasciare spazio al cuore. 

Vada come vada, lo si scoprirà prestissimo. Perché il tempo stringe un po' per tutti e tutti, comprese le varie pretendenti, vogliono arrivare a dama il più presto possibile. La Juve non può tirarla per le lunghe, non fosse altro che il 30 giugno il contratto di Vlahovic va in scadenza, e Dusan ha fretta di sapere dove giocherà nella prossima stagione. Se ancora a Torino o, magari, a Napoli da Massimiliano Allegri, che sta caldeggiando non poco il suo acquisto nonostante la presenza di Hojlund a Castel Volturno. Anche in questo caso, però, l'attaccante serbo dovrà fare qualche sacrificio, perché la cifra richiesta, 9 milioni appunto, è troppo alta anche per gli azzurri. E allora ecco che la pista straniera si fa più concreta. E d'altronde, comunque la si voglia vedere, un Vlahovic a zero è un buon affare per tutti. Per tutti tranne che per la Juve. 

Leggi anche

Juve, Spalletti cerca esperienza e leadership: spunta Koke. Due nomi nuovi per la porta

juventus
dusan vlahovic
napoli
allegri

Ultimi video

01:51
La panchina del Milan

Quale panchina per il Milan

01:35
Raimondi: "Napoli, ecco cosa serve per Rabiot"

Raimondi: "Napoli, ecco cosa serve per Rabiot"

01:16
Il Bologna ufficializza Tedesco, una super offerta pronta per Conte

Il Bologna ufficializza Tedesco, una super offerta pronta per Conte

01:42
Milan, il futuro a un bivio: o arriva Rangnick oppure...

Milan, il futuro a un bivio: o arriva Rangnick oppure...

01:22
Inter, doppio colpaccio in difesa: i nomi

Inter, doppio colpaccio in difesa: i nomi

01:59
Dal futuro di Nico Paz a quello di Osimhen: quali saranno i volti della prossima Serie A?

Quali saranno i volti della prossima Serie A?

00:57
Napoli, a che punto siamo con Rabiot?

Napoli, a che punto siamo con Rabiot?

00:34
DICH ALAJBEGOVIC 30/5 DICH

Alajbegovic apre alla Serie A: "È un campionato che mi piace, sarei pronto"

02:53
DICH MUHAREMOVIC 30/5 DICH

Muharemovic: "Io all'Inter? Scelgo io dove sto meglio"

01:09
Grosso-Fiorentina, Tedesco-Bologna: come cambiano le panchine di Serie A

Grosso-Fiorentina, Tedesco-Bologna: come cambiano le panchine di Serie A

01:15
Mercato Inter, la situazione su Palestra e gli obiettivi a centrocampo

Mercato Inter, la situazione su Palestra e gli obiettivi a centrocampo

02:33
La ripartenza di Gattuso

La ripartenza di Gattuso

01:12
L'Inter di Bergomi

L'Inter secondo Bergomi

01:34
Quale futuro per Bremer?

Quale futuro per Bremer?

01:30
Milan senza Champions

Quale Milan senza Champions

01:51
La panchina del Milan

Quale panchina per il Milan

I più visti di Juventus

Curtis Jones e Alisson

Ribaltone Liverpool: come l'arrivo di Iraola può cambiare i piani di mercato di Inter e Juve

Mauro Icardi contro la Juventus

Icardi-Juve, riparte il tormentone: perché può essere la punta perfetta per Spalletti

Juve, ossessione Kolo Muani: contatti positivi con l'entourage, previsto un nuovo assalto

DICH MUHAREMOVIC 30/5 DICH

Muharemovic: "Io all'Inter? Scelgo io dove sto meglio"

Juve, Spalletti cerca esperienza e leadership: spunta Koke. Due nomi nuovi per la porta

Bremer (58 milioni), dal Bayern alla Premier sono in molti sulle tracce del brasiliano

La Juve ha bisogno di 70 milioni: ecco chi potrebbe partire per finanziare il mercato

Mercato ora per ora
Vedi tutti
09:37
In Inghilterra sicuri: Iraola al Liverpool con contratto biennale
19:16
Domani Allegri risolve il contratto con il Milan: pronto a firmare con il Napoli e a incontrare Manna
17:33
Calabria potrebbe tornare in Serie A: sull'ex Milan c'è il Cagliari
15:13
Il Benfica prenota il post Mourinho: bloccato Marco Silva
14:28
Genoa, Frendrup nel mirino della Roma