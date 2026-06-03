Vlahovic, è il giorno della verità: accordo per il rinnovo o addio alla Juventus

Per l'ultimo giorno di scuola niente banchi, ma un tavolone e qualche sedia che sarà occupata da Comolli, Chiellini, Ottolini e Milos Vlahovic. Già, perché l'argomento di discussione è il rinnovo, richiesto a gran voce da Luciano Spalletti, di Dusan con la Juve. Accordo o addio, nessun'altra alternativa. Il che, con un contratto in scadenza tra 27 giorni, è più che logico. Il punto è che raggiungere un'intesa non sarà facile: Vlahovic vuole 9 milioni a stagione, i bianconeri non possono mettere sul piatto quella cifra e offrono i 6 più bonus già pronti, semmai, per Kolo Muani, graditissimo cavallo di ritorno. E la distanza, con il Napoli e mezza Europa (Bayern, Chelsea, Barcellona e Newcastle) pronti a rilanciare, ha tutta l'aria di poter essere incolmabile. A meno che, ma non è facile prevederlo, Vlahovic non metta da parte il portafoglio per lasciare spazio al cuore.