Vlahovic, è il giorno della verità: accordo per il rinnovo o addio alla Juventus

Per l'ultimo giorno di scuola niente banchi, ma un tavolone e qualche sedia che sarà occupata da Comolli, Chiellini, Ottolini e Milos Vlahovic. Già, perché l'argomento di discussione è il rinnovo, richiesto a gran voce da Luciano Spalletti, di Dusan con la Juve. Accordo o addio, nessun'altra alternativa. Il che, con un contratto in scadenza tra 27 giorni, è più che logico. Il punto è che raggiungere un'intesa non sarà facile: Vlahovic vuole 9 milioni a stagione, i bianconeri non possono mettere sul piatto quella cifra e offrono i 6 più bonus già pronti, semmai, per Kolo Muani, graditissimo cavallo di ritorno. E la distanza, con il Napoli e mezza Europa (Bayern, Chelsea, Barcellona e Newcastle) pronti a rilanciare, ha tutta l'aria di poter essere incolmabile. A meno che, ma non è facile prevederlo, Vlahovic non metta da parte il portafoglio per lasciare spazio al cuore.
Vada come vada, lo si scoprirà prestissimo. Perché il tempo stringe un po' per tutti e tutti, comprese le varie pretendenti, vogliono arrivare a dama il più presto possibile. La Juve non può tirarla per le lunghe, non fosse altro che il 30 giugno il contratto di Vlahovic va in scadenza, e Dusan ha fretta di sapere dove giocherà nella prossima stagione. Se ancora a Torino o, magari, a Napoli da Massimiliano Allegri, che sta caldeggiando non poco il suo acquisto nonostante la presenza di Hojlund a Castel Volturno. Anche in questo caso, però, l'attaccante serbo dovrà fare qualche sacrificio, perché la cifra richiesta, 9 milioni appunto, è troppo alta anche per gli azzurri. E allora ecco che la pista straniera si fa più concreta. E d'altronde, comunque la si voglia vedere, un Vlahovic a zero è un buon affare per tutti. Per tutti tranne che per la Juve.