Juventus, Spalletti cerca esperienza e leadership: spunta Koke

La Juventus ha fatto chiarezza per quanto riguarda la squadra dirigenziale e tecnica, confermando al loro posto Comolli e Spalletti, e adesso si appresta ad agire sul mercato. Senza i soldi della Champions League, però, bisognerà fare di necessità virtù, ma è chiaro che c'è bisogno di rinforzi e numerosi cambi. La situazione più delicata riguarda l'attacco. La posizione di Vlahovic è tutta da definire, ma il suo futuro sembra essere più lontano dai colori bianconeri. Alla fine il nome più gettonato, e plausibile, resta quello di Randal Kolo Muani, il francese del Psg candidato a un ritorno a Torino dopo la parentesi in prestito al Tottenham. Ci sarà da trattare con i neo campioni d'Europa, ma le idee, su entrambi i fronti, erano chiare da tempo e servirà solo trovare l'accordo definitivo.