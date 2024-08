Sancho difficile, Djalò ai saluti: l'ultimo giorno di mercato della Juve in diretta

JUVE

TEMPO REALE

Giuntoli potrebbe decidere di non regalare un altro attaccante a Thiago Motta ed è operativo sul fronte cessioni

© Getty Images Ultime ore roventi di mercato per la Juve di Thiago Motta, che negli ultimi giorni ha messo a segno colpi importanti come Nico Gonzalez, Francisco Conceicao e Koopmeiners. Giuntoli, che pure ha spinto per assicurarsi Jadon Sancho, potrebbe desistere: niente accordo con il Manchester United in merito all'ingaggio dell'inglese. Attenzione però a un possibile assalto last-minute, con il Chelsea sempre in corsa. Sono ore cruciali infine, sul fronte cessioni: il primo a salutare sarà Tiago Djalò. Kostic ha rifiutato l'Al-Ain e il Southampton dopo la trattativa saltata con la Fiorentina, sul brasiliano Arthur invece c'è solo il Napoli e proprio in queste ore si lavora per un prestito secco. Ufficiale invece l'addio di Federico Chiesa, nuovo giocatore del Liverpool, saluta anche De Sciglio, andato all'Empoli. In chiusura la trattiva con a Roma per la partenza di Tiago Djaló.

LA ROMA PRENDE TIAGO DJALO', DA SISTEMARE ARTHUR E KOSTIC

Con la Roma che non ha chiuso l'affare Danso, i giallorossi sono tornati su Tiago Dialò. Il portoghese si trasferirà in giallorosso: 1 mln per il prestito, 9 per il riscatto. C'è da trovare un club a Kostic, che ha rifiutato anche il Southampton dopo la Fiorentina, mentre su Arthur c'è il Napoli. Se gli azzurri non dovessero ingaggiare Gilmour, il brasiliano potrebbe trasferirsi all'ombra del Vesuvio in prestito.