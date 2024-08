Tra le priorità della Juve un esterno d'attacco e la punta di scorta: spunta Broja

MANOVRE BIANCONERE

Giuntoli sta completando i vari tasselli per consegnare a Thiago Motta una squadra che possa competere ad alti livelli nella prossima stagione

© Getty Images Il cantiere è ancora aperto ma le idee sembrano essere chiare. Cristiano Giuntoli sta lavorando per completare e sfoltire la rosa della Juventus. C'è da risolvere il caso Chiesa, trovare uno o due esterni d'attacco, il difensore centrale e il tuttofare a metà campo. Poi c'è l'alternativa a Vlahovic. Come riferisce la Gazzetta dello sport: "c’è Arkadiusz Milik, ma l’infortunio pre-Europeo gli sta complicando l’estate e il mercato potrebbe riservare a Giuntoli idee last come l’attaccante del Chelsea Armando Broja".

La volontà bianconera sarebbe quella di lavorare per un prestito ma il Chelsea al momento vorrebbe lasciar partire l'albanese soltanto a titolo definitivo. Non sono però arrivate finora offerte in grado di accontentare la volontà dei londinesi. E' questo che fa sperare Giuntoli, che vorrebbe un prestito con diritto di riscatto.

Broja sarebbe una scelta ideale, visto che completerebbe lo slot bonus che può essere occupato solo da giocatori albanesi o inglesi. Gli altri due slot al momento sono occupati da Adzic e Douglas Luiz. Broja sarebbe ritenuto da Thiago, per le sue caratteristiche, un ideale vice Vlahovic.