Tonali, l'agente spegne i sogni di Milan e Juve: "Costa troppo, difficile torni in Serie A"

Sandro Tonali non si muove dall'Inghilterra. A spegnere le voci su un possibile approdo alla Juventus (erano circolate con insistenza a dicembre) e il sogno dei tifosi del Milan di rivederlo in rossonero ci ha pensato Beppe Riso, noto agente del centrocampista e non solo. "Sandro è uno dei migliori centrocampisti al mondo - le parole del procuratore nel corso dell'intervista concessa a La Repubblica -. Ormai ha un valore che difficilmente i club italiani potranno permettersi. Per lui immagino una carriera lontana dalla Serie A".