Juventus, che idea a gennaio: Tonali per il centrocampo

"Quanti colpi faremo a gennaio in difesa? Cominciamo da uno": così Cristiano Giuntoli ai microfoni Mediaset prima del Cagliari in Coppa Italia. Al di là del riferimento al reparto difensivo, dalle parole del Managing Director Football della Juventus traspare un mercato di gennaio spumeggiante, un po' per sopperire agli infortuni di Bremer e Cabal, un po' per correggere qualcosa non andato nel verso giusto in estate. Per esempio a centrocampo, dove spunta il nome di Sandro Tonali: secondo il Corriere dello Sport il nome dell'ex centrocampista del Milan è stato nel summit andato in scena lunedì tra Giuntoli, Stefanelli (capo area scouting) e Romano (molto vicino a Giuntoli) quando si è parlato della figura di mezzala dinamica che vorrebbe Thiago Motta.