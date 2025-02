Carabao Cup: il Newcastle di Tonali va in finale, Arsenal ko

Il Newcastle vola a Wembley: la qualificazione alla finalissima di Carabao Cup arriva dopo il 2-0, un altro, rifilato dai Magpies all'Arsenal, che esce da un'altra coppa dopo il prematuro addio all'FA Cup. I bianconeri replicano il risultato dell'Emirates vincendo al St. James' Park, ma soprattutto mettendo immediatamente le cose in chiaro. Al 4', infatti, Isak segna, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Si tratta comunque di un chiaro messaggio ai Gunners e il monito non arriva, perché al 19' Murphy realizza l'effettivo vantaggio dei padroni di casa ribadendo in porta la conclusione dello svedese che si stampa sul palo. Prima dell'intervallo, Arteta perde anche Martinelli per infortunio: al suo posto Nwaneri. Nella ripresa, Gordon sfiora il raddoppio, poi lo trova al 52', quando Raya combina un'incredibile errore con la complicità di Rice: Schar recupera in pressione e serve proprio Gordon, che controlla e fa 2-0, chiudendo di fatto i giochi per il passaggio del turno. Gli ingressi di Sterling, Merino, Calafiori e Jorginho non portano a nulla per i Gunners, mentre all'87' esce un ottimo Sandro Tonali per Longstaff. Il finale è un conto alla rovescia per il Newcastle, che per la terza volta vola all'ultimo atto della Coppa di Lega: non l'ha mai vinta, ci proverà contro Tottenham o Liverpool a Wembley (1-0 per gli Spurs all'andata). All'Arsenal, invece, restano solo la difficile rincorsa ai Reds in Premier e la Champions, dove potrebbe incontrare Milan o Juventus.