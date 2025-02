“Frattesi-Roma era una mia idea. Ma avevo delle soluzioni importanti anche in Liga e soprattutto Premier League. Tutto si è fermato per volontà di Davide, che tiene troppo a restare in nerazzurro". Così l'agente Beppe Riso a Repubblica. "A un certo punto su Cristante c’erano sia la Juve sia l’Inter, ma entrambe avrebbero dovuto fare cessioni che alla fine non hanno fatto".