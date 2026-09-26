Svolta a sorpresa: ora Douglas Luiz può rinnovare, il piano della Juventus

Da esubero di lusso a pilastro della nuova Juventus che punta a rialzare la testa. Con la possibilità adesso di prolungare il contratto. È la strana storia di Douglas Luiz, che sta avendo spazio in bianconero a due anni dal suo arrivo dall'Aston Villa. Complici i tanti infortuni che hanno colpito il centrocampo della Vecchia Signora, il brasiliano è stato schierato sempre titolare in questa stagione da Spalletti.
Il rendimento è stato positivo, e adesso la Juventus sta pensando seriamente di allungargli di un anno il contratto in scadenza nel 2029. Una mossa non scontata e dal fine anche economico come spiega Tuttosport: l'ingaggio da 4,5 milioni di euro verrebbe spalmato per un'ulteriore stagione allo scopo di diminuirne l'incidenza a bilancio. Un atto di fiducia sì, ma anche con conseguenze positive sui conti del club. Le prime manovre, spiega il quotidiano sportivo, sono già partite: le due parti infatti, hanno avuto dei dialoghi a margine dei discorsi con al centro Neto, ormai prossimo a tornare alla Continassa come vice di Vicario.
Intanto spunta un nuovo nome per la fascia sinistra della Juventus in vista del mercato di gennaio: i bianconeri hanno messo nel mirino Emerson Palmieri, ora al Marsiglia e molto apprezzato da Spalletti che lo ha già allenato alla Roma.