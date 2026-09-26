Athekame brilla al Lione ma avvisa: "Voglio tornare al Milan"

Trasferitosi al Lione con la formula del prestito secco durante la sessione estiva di calciomercato per trovare maggiore continuità e minutaggio, Zachary Athekame sta già conquistando il Lione.
Il ventunenne laterale svizzero ha iniziato la sua esperienza sotto la guida dell'ex allenatore rossonero Paulo Fonseca collezionando già due gol e due assist in questo avvio di stagione. La dirigenza del Milan ha volutamente escluso qualsiasi opzione di riscatto a favore del club francese, confermando la fiducia nelle qualità del calciatore.
Intervistato ai microfoni di RSI, Athekame ha chiarito le proprie intenzioni per il futuro: "Valuto positivamente la mia prima stagione al Milan in un campionato nuovo e più tattico; poi c'è stato il cambio in panchina, ho parlato col nuovo mister e ho deciso di cambiare maglia, ma sono un giocatore del Milan e vorrei tornare".