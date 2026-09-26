Juventus-Palmisani, arrivano nuove conferme

26 Set 2026 - 10:10
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Sul fronte portieri, trova conferma la voce della Juventus che monitora la crescita di Lorenzo Palmisani del Frosinone: dopo il rinnovo di contratto fino al 2031 con i ciociari, la valutazione del giovane estremo difensore è raddoppiata rispetto agli 8-9 milioni di euro richiesti in estate. L'idea originaria dei bianconeri prevedeva un acquisto a titolo definitivo con permanenza in prestito al club laziale fino a fine stagione - sulla falsariga dell'operazione Gatti -, ma sulla stella del Frosinone si registra ora anche l'interesse dell'Atalanta nell'eventualità di una cessione di Marco Carnesecchi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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