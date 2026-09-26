Spalletti ricordi Emerson Palmieri? Può allenarlo di nuovo alla Juve

La ricerca di un terzino sinistro di ruolo resta tra i pensieri prioritari in casa Juventus in vista del mercato di gennaio, con l'obiettivo di garantire a Luciano Spalletti un'alternativa di spessore ad Andrea Cambiaso.
Il nome di Emerson Palmieri è tornato d'attualità alla Continassa anche grazie al recente ingaggio del portiere Neto - operazione formalizzata fino a giugno 2027 - che ha visto la dirigenza bianconera a stretto contatto con l'agente Bertolucci, procuratore di entrambi i calciatori.
Il classe '94 dell'Olympique Marsiglia, già allenato da Spalletti alla Roma e cercato anche ai tempi di Napoli, rappresenta un'opportunità favorita dalle difficoltà economiche del club francese, costretto a proseguire la politica dei tagli.
Lo scrive il Corriere dello Sport che aggiunge come Abner del Lione sarebbe una alternativa.