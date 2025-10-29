Spalletti, è il giorno della firma: questa sera all'Allianz per Juve-Udinese

Manca solo la firma ma, mai come in questo caso, trattasi solamente di formalità. Luciano Spalletti è il nuovo tecnico della Juve e, già in quelle vesti desiderate ("Fortunato chi allenerà la Juve", aveva detto), questa sera sarà in tribuna all'Allianz Stadium per assistere alla gara contro l'Udinese. Da domani, poi, prenderà ufficialmente in mano la squadra con l'obiettivo di risollevarla e portarla, se non altro, in zona Champions. Già, perché la Champions è decisamente centrale: l'ex Napoli - vera e propria spina della questione con tanto di indignazione dei tifosi bianconeri - e la Vecchia Signora hanno trovato l'accordo fino al giugno del 2026. Un accordo che si prolungherà automaticamente, e con leggero ritocco al rialzo dell'ingaggio (per ora guadagnerà tre milioni più bonus), per due stagioni in caso di qualificazione alla massima competizione europea.