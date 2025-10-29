Logo SportMediaset

juventus
JUVENTUS

Spalletti, è il giorno della firma: questa sera all'Allianz per Juve-Udinese

Accordo con il tecnico fino a giugno con rinnovo in caso di Champions

di Alessandro Franchetti
29 Ott 2025 - 08:30
Manca solo la firma ma, mai come in questo caso, trattasi solamente di formalità. Luciano Spalletti è il nuovo tecnico della Juve e, già in quelle vesti desiderate ("Fortunato chi allenerà la Juve", aveva detto), questa sera sarà in tribuna all'Allianz Stadium per assistere alla gara contro l'Udinese. Da domani, poi, prenderà ufficialmente in mano la squadra con l'obiettivo di risollevarla e portarla, se non altro, in zona Champions. Già, perché la Champions è decisamente centrale: l'ex Napoli - vera e propria spina della questione con tanto di indignazione dei tifosi bianconeri - e la Vecchia Signora hanno trovato l'accordo fino al giugno del 2026. Un accordo che si prolungherà automaticamente, e con leggero ritocco al rialzo dell'ingaggio (per ora guadagnerà tre milioni più bonus), per due stagioni in caso di qualificazione alla massima competizione europea. 

Il lavoro vero e proprio, almeno nella testa di Spallettone, è già cominciato. La sua Juve cambierà volto, tornerà alla difesa a quattro e al classico attacco a tre in cui i punti fermi saranno Yildiz e Conceiçao cui aggiungere uno tra Vlahovic e David (l'alternativa è il 4-2-3-1). La vera, grande, missione del nuovo tecnico bianconero sarà però recuperare Koopmeiners, investimento importantissimo solo un anno fa e oggi clamorosamente svalutato. 

Ma la firma, dicevamo. Per convincere l'ex Napoli a dire sì alla Juve non c'è voluto molto. Come detto, la volontà o l'aria della grande occasione ha spinto la trattativa e aiutato a chiudere in fretta. Ieri, per la verità, Modesto ha provato a presentare a Comolli anche Raffaele Palladino, suo uomo ai tempi del Monza. Il colloquio è stato cordiale, ma nulla più. L'ad bianconero aveva già scelto e aspettava solo la risposta positiva di Spalletti. Il quale, dal canto suo, non vede l'ora di ributtarsi nella mischia dopo la delusione con l'Italia. Riscattarsi è l'obiettivo comune. A come risalire dovrà pensare Spalletti. 

