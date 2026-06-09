Sorloth "annuncia" la Juventus? "Ho una notizia interessante"

Un video con i suoi migliori gol nella Liga e un post "sibillino": "Ho una notizia interessante prima di immergermi completamente nella bolla mondiale, quindi restate sintonizzati!". Così, Alexander Sorloth ha infiammato i tifosi della Juventus, che sperano di vederlo con la maglia bianconera nella prossima stagione. Ormai è chiaro che sia lui l'obiettivo numero uno del mercato di Comolli e Ottolini per sostituire il partente Vlahovic. Spalletti cerca una punta di peso là davanti e il 30enne norvegese sembra fare al caso suo. Poi ci sarà da parlare di Randal Kolo Muani, ma quello è un altro capitolo ancora tutto da scrivere con il Psg.