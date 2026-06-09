MANOVRE BIANCONERE

Sorloth "annuncia" la Juventus? "Ho una notizia interessante"

09 Giu 2026 - 09:08
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Un video con i suoi migliori gol nella Liga e un post "sibillino": "Ho una notizia interessante prima di immergermi completamente nella bolla mondiale, quindi restate sintonizzati!". Così, Alexander Sorloth ha infiammato i tifosi della Juventus, che sperano di vederlo con la maglia bianconera nella prossima stagione. Ormai è chiaro che sia lui l'obiettivo numero uno del mercato di Comolli e Ottolini per sostituire il partente Vlahovic. Spalletti cerca una punta di peso là davanti e il 30enne norvegese sembra fare al caso suo. Poi ci sarà da parlare di Randal Kolo Muani, ma quello è un altro capitolo ancora tutto da scrivere con il Psg.

Per il momento, è Sorloth l'uomo su cui sono puntati i fari della Signora. Lo stesso Spalletti si sarebbe mosso in prima persona per convincerlo a trasferirsi a Torino e avrebbe fatto centro. Ci sarebbe già un accordo con l'entourage del giocatore: contratto triennale con opzione e ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione, la metà di quanti ne chiedeva Vlahovic.

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Adesso, come sempre, serve trovare l'intesa anche con l'Altetico Madrid, proprietario del suo cartellino. La richiesta oscillerebbe attorno ai 30 milioni di euro, che la Juve sarebbe disposta ad accontentare, o quasi, inserendo però una lista di bonus legati a prestazioni e risultati. Senza dimenticare che, parallelamente, si porta avanti anche la discussione per il riscatto di Nico Gonzlez, che potrebbe in qualche modo "contaminare" dialoghi tra le parti.

Di certo c'è che la Juve ha fretta di chiudere per Sorloth, anche perché tra poco iniziano i Mondiali e i suoi gol potrebbero attirare le attenzioni di qualche big d'Europa, facendone lievitare la valutazione.

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