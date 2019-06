Sacchi: "Mai stato nulla tra Juventus e Guardiola"

17/06/2019

A margine della presentazione del suo libro "La coppa degli immortali", Arrigo Sacchi ha avuto modo di parlare anche del cambio di allenatore in casa Juventus: "Non c'è mai stata la possibilità di un arrivo di Guardiola in bianconero, lui sta bene al Manchester City dove proverà a vincere la Champions League". Parole di elogio per Sarri: "Una scelta rivoluzionaria per la Juve, importantissima per la storia del club. Guardiola o Pochettino hanno la stessa visione di Sarri, un calcio più audace e avveneristico. Aiuterà anche il calcio italiano".