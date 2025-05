L'avventura di Joao Felix al Milan sembra esser giunta già al capolinea. Il giocatore portoghese rientrerà probabilmente al Chelsea al termine della stagione, tuttavia il suo futuro è lontano dall'Inghilterra. Anche in vista del Mondiale per Club, Joao Felix sarebbe finito nel mirino di Flamengo e Benfica che vorrebbe averlo già per la sfida iridata come riportato da Calciomercato.com.