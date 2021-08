Ronaldo, sette giorni per il futuro: Mendes bussa ancora alla porta del City 

REBUS FUTURO

Lontano dalla Juve restano due strade per l'asso portoghese ma il tempo stringe

Il fotomontaggio di Cristiano Ronaldo con la maglia del Psg al fianco del suo eterno rivale Leo Messi, con cui per anni ha duellato per conquistare lo scettro del calcio mondiale, ha infiammato il mercato a una settimana dalla chiusura dei battenti. Il futuro dell'asso portoghese della Juve resta un grosso punto interrogativo, nonostante le smentite del club bianconero riguardo al suo addio e un contratto in scadenza tra un anno. A Torino per ora non sono ancora arrivate offerte reali, piuttosto l'agente di Cristiano Ronaldo Jorge Mendes ha bussato - senza ottenere risultati - alla porta di Psg, Real Madrid, Manchester City e Manchester United per il suo assistito, che ha voglia di cambiare aria dopo il ritorno in panchina di Allegri e la fine del suo regno incontrastato. Ancora ieri il potentissimo procuratore avrebbe sondato il terreno in casa del City, che insegue Harry Kane ma che per ora ha ricevuto soltanto dei 'no' dal Tottenham, anche all'offerta di 145 milioni.

Restano due le strade aperte per Cristiano Ronaldo, due sole le possibilità per lasciare la Juve, che dal canto suo per l'operazione 'deve' incassare 28 milioni di euro per evitare minusvalenze. Una è quella direzione Psg, dove andrebbe a prendere il posto di Mbappé che ha rifiutato un rinnovo quinquennale da 25 milioni netti e che vuole andarsene per giocare nella squadra del suoi sogni, il Real Madrid (offerta shock di 160 milioni), l'altra è quella verso il Manchester City. "Ronaldo se ne va al City", scriveva ieri l'Equipe nella sua edizione online, scartando dunque l'ipotesi Parigi e scaldando invece la pista che porta dritta a Pep Guardiola. Sette giorni sono pochi per chiudere un'operazione a incastro, perché appunto il destino di CR7 è strettamente legato a quelli di Mbappé da una parte e da Kane dall'altra. Ma Mendes vuole trovare una soluzione a tutti i costi. La Juve sta ormai stretta a Ronaldo.