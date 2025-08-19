Logo SportMediaset
Roma, Dybala: "Il Boca? No, ho un contratto e resto"

19 Ago 2025 - 20:21

"Il Boca Juniors? No, ho un contratto con la Roma. Quindi per ora niente, poi tra poco comincia il campionato e la stagione terminerà con il Mondiale ". Così Paulo Dybala collegatosi nel podcast dove partecipa anche la moglie Oriana Sabatini. "Farò le grigliate a Roma", aggiunge scherzando perché poco prima gli era stato proprio chiesto del come mai fosse famoso nel club per l'asado. "L'anno scorso ne ho fatte tante, vediamo quest'anno - continua - . Purtroppo abbiamo perso uno degli amici (Leandro Paredes, ndr) su cui contavamo molto, quindi probabilmente farò meno grigliate. Ma sicuramente ne faremo qualcuna". 

22:22
Isak attacca il Newcastle: "Quando le promesse vengono infrante, la relazione non può continuare"
21:53
Sassuolo: il Besiktas ci prova per Laurentié
Jorge Sampaoli
21:08
Jorge Sampaoli per salvare il Santos di Neymar
20:32
Atalanta, Krstovic a un passo: al Lecce 25 milioni più bonus
20:21
Roma, Dybala: "Il Boca? No, ho un contratto e resto"