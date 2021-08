Psg, Al-Thani avvicina Messi e CR7: "Forse...?"

L'INDIZIO

Il membro della famiglia reale qatariota che aveva già anticipato l'ingaggio della Pulce ha postato un'immagine dei due con la maglia dei parigini, scatenando la fantasia dei tifosi

Un nuovo indizio social sul futuro di Cristiano Ronaldo scatena la fantasia dei tifosi di tutto il mondo. Khalifah Bin Hamad Al-Thani, il membro della famiglia reale qatariota proprietaria del Psg che aveva già ancitipato su Twitter l'annuncio di Messi, ha infatti postato una foto che ritrae la Pulce e CR7 fianco a fianco, entrambi con indosso la maglia dei parigini. In molti l'hanno letta come un'indicazione che, anche per quanto riguarda il portoghese, qualcosa si stia seriamente muovendo.

Al-Thani, fratello dell'emiro del Qatar, era stato il primo ad annunciare la chiusura della trattativa per Messi a inizio agosto, nonché a smentire categoricamente l'inserimento di altre squadre nella corsa all'argentino.

La bomba viene sganciata dalla famiglia reale proprio nel giorno in cui i media francesi e spagnoli tornano alla carica con la trattativa Mbappé-Real Madrid. Il francese non si muove dalla sua posizione: vuole la Liga e non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto con il Psg, che negli ultimi giorni sembra aver aperto alla possibilità di una cessione in extremis per non perderlo a parametro zero tra un anno. Dell'ipotesi che il suo eventuale sostituto potesse essere CR7 si è parlato per tutta l'estate e quest'ultimo indizio è la conferma che, quantomeno, l'idea è nella testa della proprietà.

La panchina di Udine, al netto delle smentite di rito da parte della società bianconera, era stata letta da molti come un indizio di mercato. Si è parlato anche dell'interesse del Manchester City, ma quella che porta in Francia, per quanto complessa considerando anche che manca una sola settimana alla chiusura del mercato, è senza dubbio la pista più calda se Cristiano dovesse davvero lasciare la Juventus.