Mercato

Atalanta, Krstovic a un passo: al Lecce 25 milioni più bonus

19 Ago 2025 - 19:20
© IPA

© IPA

L'Atalanta è vicinissima all'acquisto del sostituto di Mateo Retegui: i bergamaschi infatti, secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, sarebbero a un passo da Nikola Krstović del Lecce. Si tratterebbe di un trasferimento a titolo definitivo per una cifra intorno ai 25 milioni di euro più bonus. Manca ancora qualche dettaglio sulla struttura dell'operazione ma la trattativa tra le due dirigenze è bene avviata: l'Atalanta ha fretta di chiudere per anticipare altre squadre che stanno seguendo da vicino l'attaccante montenegrino classe 2000. 

L'arrivo di Krstovic chiuderebbe definitivamente le possibilità di arrivare a Rodrigo Muniz del Fulham per cui gli inglesi chiedevano più di 40 milioni di euro. 

