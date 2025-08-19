Atalanta, Krstovic a un passo: al Lecce 25 milioni più bonus

L'Atalanta è vicinissima all'acquisto del sostituto di Mateo Retegui: i bergamaschi infatti, secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, sarebbero a un passo da Nikola Krstović del Lecce. Si tratterebbe di un trasferimento a titolo definitivo per una cifra intorno ai 25 milioni di euro più bonus. Manca ancora qualche dettaglio sulla struttura dell'operazione ma la trattativa tra le due dirigenze è bene avviata: l'Atalanta ha fretta di chiudere per anticipare altre squadre che stanno seguendo da vicino l'attaccante montenegrino classe 2000.