Roma, sogno Higuain: offerto Dzeko, ma la Juve ha detto no

30/03/2019

Nonostante la stagione fin qui deludente, Gonzalo Higuain è sempre al centro del calciomercato . Il Corriere di Torino fa il punto sul futuro del Pipita, che non rientra più nei piani della Juventus e quasi certamente a giugno non verrà riscattato dal Chelsea . L’attaccante, che nelle scorse ore ha detto (polemicamente) addio alla nazionale argentina , sarebbe il sogno neppure troppo nascosto della Roma , che vorrebbe ricomporre nella Capitale la coppia con Maurizio Sarri , candidato numero uno alla panchina giallorossa per la prossima stagione.

La prima offerta fatta dal club di Pallotta però - si legge - non convincerebbe affatto la Vecchia Signora, che avrebbe seccamente rifiutato l'inserimento nell'operazione del cartellino di Edin Dzeko come parziale contropartita tecnica. Come detto il Pipita non non farà parte del futuro della Juventus, ma Paratici non vuole assolutamente mettere a bilancio una minusvalenza e per cedere a titolo definitivo il proprio attaccante chiede 36 milioni di euro, ovvero la stessa cifra pattuita col Chelsea per l'eventuale riscatto.

Curiosamente la stessa identica cifra della clausola rescissoria di Kostas Manolas, difensore che la Juve segue con grande attenzione in caso non riuscisse ad arrivare a Matthijs de Ligt dell'Ajax (per cui sembra in pole il Barcellona). Senza dimenticare che i bianconeri hanno messo nel mirino anche Nicolò Zaniolo e quindi l'asse Torino-Roma potrebbe diventre incandescente: l'Higuain-Sarri tris in giallorosso potrebbe davvero diventare realtà.