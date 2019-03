Argentina, Higuain dice addio alla Nazionale

28/03/2019

Gonzalo Higuain dice addio alla Nazionale. Ai microfoni di Fox Sports Argentina, il Pipita annuncia che non giocherà più con l'Argentina. "Mi ha scritto Scaloni e gli ho detto che, per la gioia di molti, il mio ciclo con la Nazionale è finito - ha spiegato l'attaccante del Chelsea - Voglio godermi la mia famiglia". Sulle critiche ricevute in questi anni: "Ho giocato delle finali, se questo è fallire... Fallire è non qualificarsi per il Mondiale".