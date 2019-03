Juve-Real scontro totale: è guerra per Manolas, Pellegrini e Zaniolo

27/03/2019

Juventus, Real Madrid e Roma sono le protagoniste di un clamoroso intrigo di mercato che si sta sviluppando in questi giorni e che potrebbe infiammare l'inizio dell'estate. Una storia che coinvolge due nazionali italiani, un nazionale greco e soprattutto un giro d'affari di oltre 120 milioni. Fuori subito i nomi: Manolas, Lorenzo Pellegrini e Zaniolo. L'interesse dei due club per questi tre giocatori non è una novità, ma il fatto che sia la Juve sia il Real siano così decisi sugli obiettivi può essere solo un vantaggio per i rispettivi procuratori, che contemporaneamente stanno anche trattando per dei possibili rinnovi di contratto con la Roma.

Andiamo con ordine. Quella di Manolas è la situazione più complicata, perché è vero che il giocatore è una garanzia assoluta, ma è anche vero che il Real Madrid ha già preso Eder Militao e che la Juventus in teoria non ha ancora mollato De Ligt pur sapendo che il Barcellona è molto avanti. Il greco ha una clausola rescissoria di 36 milioni che è decisamente interessante. Possiamo dire che su Manolas la Juve è favorita sul Real Madrid, stanno sempre attenti all'inserimento delle squadre inglesi. Altro giocatore dotato di clausola è Lorenzo Pellegrini, che sai attesta sui 30 milioni. Da tempo è in corso una trattativa per un rinnovo del contratto, che però non ha portato ad alcun risultato concreto. la Juve è sulle sue tracce già dall'anno scorso, l'innamoramento del Real Madrid è molto più recente. Qui le percentuali sono più equilibrate, anche se esiste una variabile ulteriore: Pellegrini non è roso dalla voglia di lasciare Roma, anzi il suo obiettivo principale è il rinnovo. A meno che non arrivino segnali di ridimensionamento delle ambizioni.

Il caso di Zaniolo è molto diverso dagli altri due. Non esiste una clausola, ma esiste la voglia di assicurarsi probabilmente il miglior giocatore italiano del prossimo futuro. La valutazione di questa straordinaria rivelazione è di almeno 60 milioni. Zaniolo sta trattando per un rinnovo del contratto (guadagna 700.000 euro l'anno), ma al momento non ci sono schiarite in vista. Qui bisogna considerare anche un terzo elemento: al Real Madrid piace Pjanic e proprio con i soldi di Pjanic la Juventus potrebbe prendere Zaniolo, che pare si porti dietro dall'infanzia una forte simpatia per la Juve e che gradirebbe vestire la maglia bianconera.