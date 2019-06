Reina apre alla Juve, il padre: "Non avrebbe problemi, è un professionista"

04/06/2019

Pepe Reina " spalanca" la porta alla Juve . Con Perin a caccia di più spazio e di una maglia da titolare, il portiere spagnolo potrebbe prendere infatti in grande considerazione l'idea di trasferirsi a Torino per fare il secondo di Szczesny . Soprattutto se sulla panchina bianconera dovesse arrivare Sarri . " Pepe alla Juve? Non avrebbe problemi, è un professionista ", ha dichiarato il padre dell'estremo difensore a Radio Kiss Kiss.

"Non so se Sarri andrà alla Juventus - ha precisato il papà del portiere del Milan -. Ha dimostrato di essere tra i migliori allenatori al mondo al Napoli e vincendo al Chelsea". "Pepe con lui alla Juve? È il club più vincente d'Italia, lui è un professionista - ha aggiunto -. Non avrebbe problemi". Parole forti e chiare, che lasciano aperto ogni scenario di mercato per la prossima stagione e che sembrano strizzare l'occhio proprio ai Campioni d'Italia. Il rapporto tra Sarri e Reina, del resto, si è fortificato ai tempi del Napoli e una "reunion" in bianconero potrebbe essere un'ipotesi interessante per tutti.