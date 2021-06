"Primi contatti avviati tra Cristiano Ronaldo e il Psg"

DALLA SPAGNA

In caso di cessione di Mbappé, Al-Khelaïfi vorrebbe il portoghese. La Juve chiede 30 milioni o Icardi

Juve, Machester United o Psg? Il futuro di Cristiano Ronaldo sembra essere arrivato al bivio e in questo momento ci sono queste tre opzioni sulla sua strada. Il portoghese sta cercando della alternative ai bianconeri e nelle ultime ore si è rafforzata la possibilità di finire in Francia. Come riferisce AS, il Paris Saint-Germain ha già avviato contatti con l'entourage dell'attaccante, ottenendo un gradimento di massima da parte dello stesso CR7.

In caso di cessione di Kylian Mbappé al Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi, presidente del club parigino, vede nel cinque volte Pallone d'Oro la stella con cui, insieme a Neymar, lanciare l'assalto alla Champions League. Dal canto suo, il brasiliano ha già caldeggiato pubblicamente il possibile acquisto: "Voglio giocare con Cristiano Ronaldo. Ho già giocato con grandi giocatori come Messi e Mbappé. Ma non ho ancora giocato al fianco di Cristiano", aveva riconosciuto.

Economicamente, il Psg considera un buon affare l'arrivo di Cristiano. Nike, il marchio che veste la nazionale portoghese, è lo stesso che sponsorizza i parigini, quindi la firma sarebbe vantaggiosa per tutte e tre le parti. Inoltre, diventerebbe l'uomo immagine del Mondiale in Qatar, paese dei proprietari del club e del presidente, che fa parte del comitato organizzatore del torneo che si terrà nel 2022. Questo darebbe al giocatore anche un importante guadagno commerciale.

Cristiano avrebbe deciso da mesi di lasciare la Juventus, che sta lavorando per porre fine al rapporto con l'ex madridista con un anno di anticipo. L'attaccante ha già vinto tutti i titoli in Italia (capocannoniere compreso) e considera conclusa una fase in cui non è riuscito ad essere competitivo per la Champions League, che era il suo obiettivo principale.

La Signora, intanto, ha fatto un passo indietro ingaggiando nuovamente Allegri, che non ha nella sua lista di priorità la presenza di CR7. L'allenatore preferirebbe investire sul mercato i 60 milioni di euro lordi dello stipendio del portoghese. A Torino chiedono tra i 25 ei 30 milioni per cedere Ronaldo, ma sarebbero disponibili a trattare uno scambio con Mauro Icardi.