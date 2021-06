Juventus, Ronaldo: "Il mio gol più bello? Quello a Buffon"

Cristiano Ronaldo confessa che alcuni dei ricordi più belli della sua carriera sono legati alla Juventus, anche se non esattamente nel modo in cui i tifosi bianconeri vorrebbero: "La mia miglior partita? È difficile sceglierne una - ha detto ai microfoni del canale YouTube di Livescore - C'è sicuramente quella contro la Spagna ai Mondiali di Russia 2018 (quando fece tripletta, ndr). Poi ricordo le finali di Champions vinte, come quella del 2017 contro la mia attuale squadra, la Juventus, in cui feci doppietta".

Getty Images