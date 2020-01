Pogba-Juventus: l'infortunio e la richiesta dello United

NUOVO CAPITOLO

Paul Pogba e Juventus è un binomio che da diverse sessioni di mercato è costantemente presente. Non fa eccezione la sessione invernale del 2020 e se in passato vi era sempre stata la chiusura netta del Manchester United, ora qualcosa è cambiato: il prezzo sarebbe stato fissato in 150 milioni di sterline. Fuori mercato per gennaio, ma su cui trattare in estate. Intanto Pogba è fuori per infortunio e in Inghilterra si ipotizza possa essere strategico.

La decisione del Manchester United di mettere un prezzo al cartellino del centrocampista francese è stata svelata dal Mirror, con la società inglese - sempre sotto assedio da parte di Juventus e Real Madrid per il giocatore - disposta almeno a parlare di una cessione dopo aver riportato Pogba a Old Trafford per 90 milioni di sterline ormai tre stagioni fa. Il matrimonio-bis da quelle parti non ha portato i fasti desiderati, ma la dirigenza del club inglese non ha mai voluto pensare a un addio nonostante il pressing del giocatore degli ultimi tempi.

Ora qualcosa è cambiato, anche se la cifra richiesta - 150 milioni di sterline (circa 176 milioni di euro) - sicuramente non accelererà trattative immediate. Le due società più interessate, a cui va aggiunto il Psg per giugno, potranno tornare alla carica in estate, valutando anche l'evoluzione della situazione del giocatore che è fermo ai box per infortunio. L'entourage di Pogba ha paventato un intervento alla caviglia, ma i media inglesi ipotizzano che possa essere una mossa per velocizzare il divorzio dalla società che lo ha cresciuto, una sorta di strategia.