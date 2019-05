Pochettino alimenta i dubbi: "Dopo la finale di Champions decido se restare al Tottenham"

24/05/2019

Sarri e Inzaghi. Inzaghi e Sarri. E il fantasma (o la fakenews) di Guardiola. Il toto-panchina Juve continua. E si alimenta di nuove suggestioni. In pole c'è sempre l'attuale tecnico del Chelsea, ancora in corsa quello della Lazio. Mentre su Pep... beh, lasciamo stare. Ma gli altri candidati? Sì, qualcuno è uscito di scena. Ma altri no. E più passa il tempo, oltre alla possibilità di qualche new-entry, crescono anche le chances di chi resta aggrappato al gruppone, magari solo apparentemente ai margini.



Un nome su tutti, in questo caso: Mauricio Pochettino. Sì, proprio il tecnico argentino impegnato tra poco più di una settimana nella finale di Champions contro il Liverpool. Resta nel novero dei candidati anche perché è lui stesso a mettere continuamente in dubbio la sua permanenza al Tottenham. Lo ha fatto anche oggi e le sue parole hanno fatto ovviamente rumore: "Non prenderò decisioni se non dopo la finale" ha sottolineato. "E' importante conoscere quali sono i piani futuri del club. Se vogliamo tornare in finale di Champions l'anno prossimo e lottare con il Manchester City e il Liverpool per il titolo in Premier abbiamo bisogno di rinforzi".