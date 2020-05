Pjanic, dichiarazione d'amore alla Juve: "Come una famiglia"

CHAT SU INSTAGRAM

In Spagna danno quasi per certo il suo trasferimento al Barcellona a fine stagione, ma Miralem Pjanic ha solo parole al miele per la Vecchia Signora. "La Juventus è come una famiglia, un club di altissimo livello. Quando vedi i trofei, pensi che anche tu devi portarne - ha detto il centrocampista bosniaco, nel corso di una diretta Instagram con il collega del Metz Laurent Agouazi -. E' un club straordinario".

A proposito del suo ruolo in campo, il regista bianconero ha spiegato la sua metamorfosi in campo con il passaggio dalla Roma a Torino: "Prima di venire alla Juventus, Allegri mi ha detto che voleva mettermi davanti alla difesa. Ho gradualmente iniziato ad abituarmi, mi ha detto cosa dovevo migliorare ma oggi questo non mi impedisce di tornare a giocare da mezz'ala".