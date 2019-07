Pedina Demiral, la Juve spara alto e prova a inserirlo nell'affare Pogba

19/07/2019

Dopo l'arrivo di De Ligt, in casa Juve si cerca la soluzione giusta per Demiral. Al momento i bianconeri non hanno alcuna necessità di cedere il difensore appena acquistato dal Sassuolo, ma il turco potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio importante per arrivare ad altri obiettivi. Paratici valuta il cartellino del centrale 40 milioni. Cifra importante che da una parte ha bloccato l'interesse del Milan, ma che dall'altra potrebbe tornare utile ai biaconeri se il giocatore dovesse essere inserito nella trattativa con lo United per Pogba.