Osimhen e Hojlund scaldano l'asse Napoli-United: la Juve punta tutto su Lookman

Situazione che toglierebbe dal mercato due pedine molto interessanti per la Juve e costringerebbe i bianconeri a puntare tutto su Ademola Lookman per rinforzare l'attacco. Una mossa quasi obbligata, ma non semplice da piazzare e sicuramente non economica. Valutato almeno 60 milioni di euro, il nigeriano della Dea è infatti molto apprezzato da diversi club importanti in Europa e per convincerlo serviranno argomenti importanti. Non solo sul piano economico, ma anche tecnico come la qualificazione alla prossima Champions League. Condizione necessaria sufficiente per costruire una squadra di valore e attirare l'interesse di giocatori anche come Jonathan David del Lille, altro attaccante monitorato con grande attenzione dai bianconeri insieme all'Inter ma per cui servirà comunque sborsare almeno 20-25 milioni di euro tra commissioni e bonus alla firma.