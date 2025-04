Juventus, operazione Tonali: anche Vlahovic per convincere il Newcastle

Potrebbe essere Sandro Tonali il grande colpo del mercato estivo della Juventus. Da ormai settimane il nome del centrocampista azzurro viene accostato ai bianconeri, che sono alla ricerca di un vero regista a cui affidare le chiavi del gioco. Indipendentemente da chi sarà il prossimo allenatore della Signora, Cristiano Giuntoli vuole provare a portare a Torino l'ex Milan. Per farlo, però, dovrà riuscire a convincere il Newcastle, a un passo dalla qualificazione alla Champions League anche grazie alle prestazioni dell'italiano. Operazione non facile, perché gli inglesi non si aspettano meno di 70 milioni di euro per iniziare la trattativa. Sempre che lo stesso Tonali voglia tornare in Italia, dove il clima negli ultimi giorni è tutt'altro che sereno per lui, viste le ultime rivelazioni sul caso scommesse.