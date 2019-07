Ora è tutto vero: De Ligt è della Juve! Le visite fissate per domani

15/07/2019

La fumata bianca, anzi bianconera, è arrivata in serata con i dirigenti della Juve che hanno trovato l'accordo totale con gli olandesi. Ajax che ha così dato il via libera al suo giovane difensore di fare i bagagli e partire in direzione Italia. Mercoledì mattina, come detto, sono fissate le visite mediche e poi subito alla Continassa per iniziare la sua nuova avventura.



Bianconeri che stanno lavorando anche in uscita con Perin che è vicinissimo al Benfica. In giornata il presidente dei lusitani è stato nella sede bianconera ed è stato definito l'affare e la sorpresa riguarda il giovane Joao Ferreira, classe 2001, che è stato inserito nella trattativa e vestirà la maglia della Vecchia Signora.