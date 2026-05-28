Inter, la verità di Marotta: "Avevo contattato Allegri"

28 Mag 2026 - 09:30
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 Massimiliano Allegri © italyphotopress

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"Ho sacrificato gli affetti. Per vincere bisogna curare i particolari". Parola del presidente dell'Inter Giuseppe Marotta a Dazn. Sulla scelta di Chivu per la panchina interista, Marotta ha ammesso: "Non nascondo che ci siamo visti con Allegri prima di scegliere Cristian". Sulla Champions League, invece, ha detto: "Quattro finali, purtroppo vittorie zero, ma la Champions è qualcosa di straordinario. Vogliamo continuare a sognarla! La gioia dura un attimo, abbiamo già ripreso a pianificare e lavorare ai prossimi step!". 

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