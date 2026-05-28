Como, italiani cercasi: in difesa obiettivo Pirola

Nemmeno il tempo di festeggiare la storica qualificazione in Champions e il Como si è già tuffato sul mercato. Il primo obiettivo è portare sul lago giocatori italiani, necessari per rispettare il regolamento Uefa. Nella lista dei 25 giocatori, almeno otto devono essere di formazione locale. Nello specifico quattro cresciuti nel club di appartenenza (almeno tre stagioni tra i 15 e i 21 anni) e quattro prodotti dal vivaio di un'altra squadra professionistica italiana. Se non si raggiungono questi numeri, in lista finiranno meno giocatori.

In difesa, come riporta "La Gazzetta dello Sport", il nome caldo è quello di Lorenzo Pirola, centrale dell'Olympiacos. Cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, dall'estate 2024 gioca in Grecia. Con i biancorossi ha vinto tre trofei, tutti nel 2025: campionato, coppa e supercoppa. In questa stagione ha giocato anche dieci partite su dieci in Champions, dove l'Olympiacos è stato eliminato ai playoff dal Bayer Leverkusen. Il classe 2002 ha un contratto con i greci fino al 30 giugno 2030 e per portarlo a Como serviranno non meno di dieci milioni.