Nico Gonzalez, Juve e Fiorentina d'accordo sul prestito ma Commisso ferma tutto

il retroscena

I dirigenti dei club avevano trovato un accordo sulla base di un prestito con diritto, il presidente viola vuole solo una cessione definitiva

Nel primo contatto avuto da Juventus e Fiorentina per Nico Gonzalez il club bianconero ha avuto ben chiara una cosa: l'argentino si muoverà solo a titolo definitivo, non sono accettate altre formule. Il perché è presto detto, come spiega Tuttosport: è stato Rocco Commisso a pretendere una cessione senza ritorno, nonostante Cristiano Giuntoli e Daniele Pradè avessero trovato una bozza d'accordo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 35 milioni di euro.

Ed è qui che sono emerse le distanze che permangono tuttora, con la Juve ferma sui 30 milioni e la Fiorentina che ha aperto ad abbassare le pretese da 40 milioni a 38. Commisso, spiega il quotidiano piemontese, avrebbe preferito una cessione all'Atalanta ma la volontà del giocatore ha spento questa eventualità, che tornerebbe d'attualità solo se i bianconeri non rilanciassero e i bergamaschi, magari coi soldi della cessione di Lookman, tornassero alla carica con 40 milioni cash.

Con Nico Gonzalez la Juve ha già un accordo per un contratto fino al 2029 per 3,6 milioni di euro a stagione, nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti per sbloccare la situazione perché Giuntoli ha fretta di chiudere: nell'affare, ma in separata sede, potrebbero rientrare anche i nomi di Arthur e Kostic che potrebbero andare a Firenze in prestito secco.

