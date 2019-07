Neymar, la Juve tenta il grande colpo: Dybala e Matuidi più soldi

MANOVRE BIANCONERE

Dalle pagine del Mundo Deportivo arriva una clamorosa indiscrezione di mercato sulla Juve. Secondo il quotidiano spagnolo, i bianconeri starebbero provando a portare a Torino Neymar cercando di abbassare il prezzo del brasiliano con alcune contropartite tecniche. In particolare, Paratici avrebbe messo sul piatto i cartellini di Paulo Dybala e Blaise Matuidi più un conguaglio economico per convincere il Psg a cedere il suo gioiello ormai "scontento" di Parigi. Un colpo che, con Icardi più vicino al Napoli e con la Roma in pressing su Higuain, regalerebbe a Sarri un altro fenomeno in attacco da affiancare a Ronaldo.

Fantamercato, suggestione o realtà? Stando ai media iberici, la Juve starebbe seriamente pensando a Neymar. E lo dimostrano anche le numerose voci su un imminente incontro in Cina tra i dirigenti bianconeri e il procuratore Pini Zahavi, agente che starebbe facendo anche da intermediario tra la Vecchia Signora e il Psg. Neymar, del resto, a Parigi non vuol più rimanere e in Europa non sono molti i club che possono permettersi i costo del suo cartellino e del suo ingaggio. Certo, stiamo parlando di un'altra mega operazione alla Ronaldo, ma il mercato è ancora lungo e, volendo, c'è tempo per incastrare tutti i tasselli del puzzle e preparare un'altra operazione clamorosa. A patto però di mettere a segno prima alcune preziose mosse in uscita per fare cassa. Higuain su tutti. Ma non solo. Anche Khedira, Mandzukic, Kean, Emre Can e Cancelo potrebbero infatti avere mercato. Tutto al netto del caso Icardi, su cui la Juve resta comunque sempre vigile anche se l'argentino al momento sembra più vicino al Napoli. L'affare Neymar tenta la Juve. E i tifosi sognano.