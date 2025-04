Mercato Juventus: Tonali e altri due colpi in attacco con i soldi di Champions e prestiti

Nomi altisonanti, sogni di mercato e grandi prospettive. Il livello di ambizione è legato a stretto filo dalla qualificazione alla Champions, ma Giuntoli potrà contare anche su un buon tesoretto in arrivo dai giocatori in prestito in questa stagione. Non tutti torneranno a vestire la maglia della Juventus garantendo alla società fino a 50 milioni di euro da utilizzare a sua volta per completare i trasferimenti di giocatori temporaneamente in bianconero come Kalulu e Renato Veiga. Da Nicolussi Caviglia a Kostic, passando per Miretti, Arthur, Rugani e Facundo Gonzalez, sono diverse le situazioni che Giuntoli proverà a sbloccare.