Mercato Juventus: non solo Jimenez, Premier League chiave per le cessioni

MERCATO

La missione londinese di Fabio Paratici non si esaurirà nei colloqui con il Wolverhampton per Raul Jimenez, il viaggio in Inghilterra è importante anche per sondare l'interesse di alcune squadre di Premier League per Douglas Costa e Federico Bernardeschi (oltre ad Alex Sandro, coinvolto nella trattativa coi Wolves). La Juventus quindi lavora in uscita per poi passare al calciomercato in entrata.

I nomi più caldi in uscita sono quelli di Douglas Costa e Bernardeschi: uno partirà, forse tutti e due. Nel viaggio londinese il CFO bianconero ha parlato con Tottenham, Manchester United (che a gennaio 2019 fa aveva fatto un'offerta da 60 milioni per l'esterno offensivo brasiliano), West Ham e Aston Villa. Anche Khedira, Rugani e De Sciglio potrebbero trovare collocazione altrove.

Diverso il caso Higuain, pure lui messo nella lista dei cedibili ma con un ingaggio più pesante e meno pretendenti. Il Pipita stesso ha già messo in chiaro più di una volta di voler rispettare l'ultimo anno di contratto, la speranza di Paratici è che arrivi un'offerta magari dalla MLS o dal Qatar, visto che non dovrebbe essere ancora arrivato un momento per il ritorno in Argentina. In tal senso sarà chiarificatore un incontro con Pirlo: se l'attaccante capirà di non avere spazio, sarà più facile anche per lui accettare nuove destinazioni.