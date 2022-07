Mercato Juve: spunta Kimpembe per la difesa, incontro Genoa-Dragusin per sbloccare Cambiaso

MERCATO JUVE LIVE

BAYERN-DE LIGT, SALIHAMIDZIC E' A TORINO: "FIDUCIA? VEDIAMO"

Il direttore sportivo del Bayern Monaco ed ex giocatore bianconero Hasan Salihamidzic è atterrato pochi minuti fa a Torino. In agenda l'incontro con i vertici juventini per sondare la fattibilità di un'operazione per Matthijs de Ligt. I microfoni della stampa lo hanno intercettato in aeroporto: "Fiducia? Vediamo", si è lasciato scappare il bosniaco.

INCONTRO GENOA-DRAGUSIN PER SBLOCCARE CAMBIASO

Nel pomeriggio è previsto un incontro tra la dirigenza del Genoa e l'agente di Radu Dragusin. L'approdo del rumeno al Grifone è l'elemento chiave per sbloccare Andrea Cambiaso in bianconero: Dragusin non ha ancora aperto al trasferimento, ma la società rossoblù sta lavorando per convincere lui e il suo entourage. Una volta definita quest'operazione l'esterno avrà il via libera per visite mediche e firma con la Juve.

UFFICIALE POGBA: IL COMUNICATO

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Paul Pogba; a fronte del tesseramento del calciatore, Juventus sosterrà oneri accessori per € 2,5 milioni, pagabili entro il 31 agosto 2022. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2026".

ANCHE KIMPEMBE TRA I POSSIBILI SOSTITUTI DI DE LIGT

La Juve inizia a ragionare sul possibile sostituto di de Ligt. Il profilo preferito è quello di Koulibaly che, nonostante l'ulteriore offerta al rialzo (40 milioni al Napoli, 7 al giocatore), resta difficile da raggiungere. Ecco perché secondo la Gazzetta dello Sport bisogna fare attenzione alle alternative: piace Gabriel dell'Arsenal ma costa, spunta Kimpembe del Psg che sta prendendo Skriniar, Bremer (Torino) sembra destinato all'Inter mentre Milenkovic (Fiorentina) e Akanji (Borussia Dortmund) restano sullo sfondo.

JUVE-BAYERN, VERTICE PER DE LIGT

La Juventus sembra pronta a lasciar partire Matthijs de Ligt: il blitz del Bayern Monaco, atteso in mattinata l'arrivo del ds Hasan Salihamidzic (tra l'altro ex giocatore bianconero), dimostra la volontà bavarese di passare dalle trattative alla concretezza di un'offerta che l'omologo Cherubini si aspetta non essere inferiore a 90 milioni di euro, pur comprensiva di bonus. Sin qui la Juve, che puntava a incassare almeno 100 milioni di euro per poi trovare il sostituto e finanziare anche l'acquisto di Zaniolo, ha fatto leva sulla clausola da 120 milioni e sa che probabilmente il Chelsea sarebbe pronto a spingersi più in là ma Rafaela Pimenta ha già fatto sapere alla dirigenza bianconera come de Ligt abbia già scelto il progetto del Bayern.

ATTESO L'ANNUNCIO DI POGBA

Dopo visite mediche e firma sul contratto (dovrebbe essere un triennale con opzione per il quarto anno a 7,5/8 milioni di euro a stagione più bonus) è atteso l'annuncio ufficiale di Paul Pogba. Per il francese è già pronta la numero 10 che era di Dybala, presentazione prevista martedì.

PAREDES COSTA 35 MILIONI

Trentacinque milioni di euro. E' questa la cifra che il Paris Saint-Germain, stando a quanto scrive 'L'Equipe', avrebbe chiesto al Manchester United per il trasferimento di Leandro Paredes, centrocampista argentino che ha un altro anno di contratto con i campioni di Francia ed è nel mirino anche della Juventus.

CONTINUA IL PRESSING SU MOLINA

Secondo il Corriere dello Sport, Molina ha trovato l'accordo con la Juventus ma resta ancora da convincere l'Udinese. All'esterno andrebbe un quadriennale da 2,5 milioni di euro netti (bonus inclusi) mentre i friulani vorrebbero 30 milioni di euro a fronte dell'offerta Juve da 15 milioni più bonus.