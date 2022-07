Mercato Juve: nella corsa a Zaniolo spunta il Tottenham

MERCATO JUVE LIVE

TEMPO REALE

Negli ultimi giorni sono in risalita le azioni degli Spurs per l'esterno offensivo della Roma

ZANIOLO, SPUNTA IL TOTTENHAM

In casa Juve la pista Zaniolo resta calda, ma ora i bianconeri dovranno guardarsi le spalle da un "nemico" in più. Secondo quanto riporta Tuttosport, anche il Tottenham di Antonio Conte sarebbe interessato al giallorosso e le azioni del club inglese per Nicolò sarebbero in forte risalita grazie ad alcuni contatti avviati negli ultimi giorni. Al momento non si registrano mosse ufficiali, ma l'impressione è che tutto potrebbe essere deciso dalle operazioni in uscita. Chi tra Juve e Tottenham riuscirà a liberarsi prima di alcuni giocatori in esubero, potrà dare l'assalto definitivo a Zaniolo.

ARTHUR, SI TRATTA IL PRESTITO CON L'ARSENAL

Alla Continassa il piano per Arthur prende forma. Il giocatore non è partito per la tournée negli Stati Uniti e in questi giorni i dirigenti bianconeri stanno lavorando per cercargli una sistemazione. In particolare, stando al Daily Express, si starebbe profilando una soluzione in Premier. Juventus e Arsenal starebbero infatti trattando il prestito del giocatore per la prossima stagione e impostando un discorso relativo all'eventuale riscatto. I Gunners opterebbero per l'opzione, mentre i bianconeri preferirebbero l'obbligo. Tutto ovviamente col placet del giocatore, che si trasferirebbe volentieri in Inghilterra.

RAMSEY, LA RESCISSIONE SI AVVICINA

La fumata bianca tra Aaron Ramsey e la Juve sulla rescissione del contratto si avvicina. Stando al Corriere dello Sport, il gallese e il club bianconero avrebbero infatti raggiunto un'intesa sulla buonuscita sulla base di tre milioni di euro.

RABIOT, CI PROVA ANCHE IL LIONE

La mancata convocazione per la tournée statunitense ha riaperto il valzer di mercato per Adrien Rabiot. Il Lione è una delle squadre che si sono fatte avanti per riportare il centrocampista in patria, secondo il Corriere dello Sport. La madre-procuratrice Véronique però, ha chiuso la porta all'OL. La famiglia Rabiot cerca una destinazione più prestigiosa: è in corso il dialogo con il Paris Saint-Germain.

PAREDES, ORA IL PSG APRE ALLA CESSIONE

Secondo il Corriere dello Sport, il Paris Saint-Germain ha aperto alla cessione di Leandro Paredes, obiettivo del centrocampo bianconero. La richiesta è di 20 milioni, la Juve offre 15 più bonus e spera nel prestito con obbligo di riscatto. Tra l'altro la mamma di Rabiot (che ha saltato la tournée americana per motivi personali ed è andato in ritiro con l'Under23 bianconera) sogna il ritorno del figlio a Parigi: potrebbe rientrare nell'affare Paredes?

ALLEGRI RIVUOLE MORATA

Massimiliano Allegri spinge per il terzo ritorno di Morata alla Juventus, lo stesso attaccante farà di tutto per rivestire il bianconero ma al momento la situazione è in stallo: l'Atletico Madrid non apre a un nuovo prestito, la Juve invece è poco convinta di fare un investimento importante a un giocatore che va per i 30 anni. Possibile che si arrivi agli ultimi giorni di mercato, con i Colchoneros più miti nelle richieste anche per la volontà di Morata. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

LA SALERNITANA PIOMBA SU ROVELLA

La Salernitana cerca rinforzi in mezzo al campo e avrebbe messo nel mirino Nicolò Rovella. Il club campano sarebbe disposto a prelevare l'ex centrocampista del Genoa in prestito secco. Allegri lo sta valutando in ritiro e deciderà a breve se tenerlo in rosa o se mandarlo via per giocare con continuità. Su Fagioli c'è ancora la Cremonese: il giocatore vorrebbe restare ma desidera anche giocare, quindi valuterebbe un ritorno in grigiorosso. Tra i due, il tecnico bianconero sembra maggiormente orientato a trattenere Fagioli.