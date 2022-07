Juve a Los Angeles, visita a sorpresa di Chiellini: "Convinto della mia scelta"

Solo un mese fa Giorgio Chiellini svuotava l'armadietto del suo spogliatoio alla Continassa per imbarcarsi verso la sua nuova avventura americana. E' passata già una quarantina di giorni dal suo addio, ma il capitano bianconero non ha dimenticato le sue radici. Quest'oggi, i suoi ex compagni hanno ricevuto una sorpresa: Giorgio ha fatto visita alla squadra nel bel mezzo della tournée americana. Proprio in queste ore infatti, la Juve ha fatto scalo a Los Angeles, nuova dimora del Chiello, per continuare la preparazione in vista della nuova stagione. Sorrisi, abbracci e pacche sulle spalle: Chiellini saluta proprio tutti, dai giocatori allo staff. "Sto molto bene, sono molto contento di rivedere gli amici", ha commentato il difensore sul canale Twitch del club.