Juve, McKennie al Leeds: prestito con diritto che può trasformarsi in obbligo

addio JUVE

Il centrocampista americano si trasferisce con la formula del prestito a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 34,5 più ulteriori 4,5 di bonus

© leedsunited.com Weston McKennie passa dalla Juventus al Leeds: è arrivato il comunicato ufficiale del club inglese che l'ha prelevato con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 34,5 milioni più ulteriori 4,5 di bonus, come da richiesta dei bianconeri, e l'obbligo legato a un certo numero di presenze. Nella nuova avventura in Premier troverà il tecnico statunitense Marsch.

McKennie lascia la Juve dopo due anni e mezzo (in cui ha giocato 96 partite e segnato 13 gol) e, come confermato da Allegri prima del Monza, non sarà sostituito. Al Leeds vestirà la maglia 28 e potrebbe debuttare domenica in Premier League contro il Nottingham Forest.

LE CIFRE

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Leeds United Football Club per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Weston McKennie a fronte di un corrispettivo di € 1,25 milioni, oltre a premi fino ad un massimo di € 0,25 milioni al verificarsi di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte del Leeds di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore; il corrispettivo pattuito per la cessione definitiva è pari a € 34,5 milioni, pagabili in cinque esercizi, e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 4,5 milioni, al raggiungimento di ulteriori obiettivi. I summenzionati importi della cessione sono comprensivi del contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA.

L'ANNUNCIO DELLA JUVE

L'ANNUNCIO DEL LEEDS