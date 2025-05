Juventus, Massara ha lasciato ufficialmente il Rennes e si candida per il ruolo di ds

A proposito di Milan, anche in casa rossonera la situazione è in evoluzione continua. Il ko contro il Bologna in finale di Coppa Italia ha certificato il fallimento della stagione e dato nuova voce a chi, all'interno della società, ritiene indispensabile l'ingresso nell'organigramma di un direttore sportivo. Ogni decisione, di qualunque tipo, verrà presa soltanto al termine del campionato, ma nel frattempo il club si guarda intorno. Il nome che più stuzzica è quello di Tony D'Amico dell'Atalanta, che però i Percassi hanno già chiarito di non voler lasciar partire e per il quale servirebbe dunque un'importante opera di convincimento. Discorso che vale anche per Sartori del Bologna. Già disponibile e pronto a cominciare ci sarebbe invece Igli Tare, che la dirigenza rossonera ha già incontrato ma con il quale non ci sono più stati ulteriori contatti. Tutto in bilico, dunque, le prime risposte arriveranno soltanto a giugno.