Chiesa ai saluti dopo una sola stagione al Liverpool: possibile ritorno in Italia?

Federico Chiesa nella scorsa finestra di mercato ha deciso di mettersi alla prova, accettando l'offerta del Liverpool e trasferendosi in una squadra e in un campionato, la Premier, di livello altissimo. Il bilancio di questa stagione però, nonostante il titolo vinto, non è sicuramente positivo: impiegato con il contagocce, Chiesa non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nelle gerarchie di Slot. Per questo, secondo quanto scrive il The Athletic, l'avventura inglese dell'ex Juventus potrebbe essere già finita: oltre al rinnovo di Salah, i Reds in estate acquisteranno altri giocatori offensivi, riducendo di fatto ulteriormente lo spazio a disposizione di Chiesa. Per il figlio di Enrico dunque si apre la possibilità di un ritorno in Italia: il Liverpool sarebbe disposto anche a cederlo in prestito con diritto di riscatto visto che l'investimento per portarlo in Inghilterra è stato soltanto di 13 milioni. Napoli e Roma osservano con attenzione la situazione.