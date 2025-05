Il Psg punta Guirassy per l'attacco ma c'è il nodo clausola

La finalista di Champions League si vuole rinforzare con... il capocannoniere della Champions League: Serhou Guirassy è infatti l'obiettivo numero uno per la prossima sessione di mercato del Psg. L'attaccante guineano è arrivato al Borussia Dortmund soltanto un anno fa dallo Stoccarda, ma la sua avventura in giallonero potrebbe durare ancora poco: dopo una stagione da 33 gol in 43 presenza, di cui 13 in 14 apparizioni in Champinos, l'attaccante classe 1996, secondo quanto riportato dal quotiano tedesco Bild, è la pedina individuata da Luis Enrique per migliorare ancora di più una squadra a una finale da un Triplete. La trattativa per strappare Guirassy al Drotmund però non sarà semplice: acquistato 12 mesi fa per 18 milioni, oggi il guineano difficilmente si muoverà per una cifra inferiore ai 70 milioni, asticella fissata da una clausola rescissoria presente nel suo contratto. Il problema però è che questa opzione di acquisto sarebbe valida soltanto da alcune squadre: Real Madrid, Barcellona, ​​Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea e Arsenal. Il PSG non è sulla lista. Inoltre, pare che Guirassy sia aperto anche a rimanere al Dortmund, essendo arrivato soltanto 12 mesi fa.