Atalanta, dubbi sul riscatto di Kossounou: ultime partite decisive

Odilon Kossounou ci aveva messo qualche mese a conquistare Bergamo e Gasp, poi però era diventato un perno insostituibile della difesa. L'ascesa dell'ivoriano, arrivato in prestito dal Leverkusen per 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 20, è stata poi stoppata da un brutto infortunio che l'ha costretto ai box per quasi tutto il girone di ritorno. Oggi è di nuovo a disposizione, ma quello strapotere fisico che gli aveva fatto guadagnare una maglia da titolare e l'aveva spinto verso la permeanza alla Dea è sparito. Naturale avere bisogno di tempo e partite per recuperare la migliore condizione, a maggior ragione per un gigante come Kossounou. Secondo la Gazzetta dello Sport, questo rientro "sottotono" avrebbe messo in dubdio il riscatto per 20 milioni di erro: il centrale ivoriano avrà a disposizione le ultime due partite della stagione per riconquistare Bergamo.