In Spagna sono sicuri: "Theo Hernandez si è offerto al Real Madrid"

Il futuro di Theo Hernandez al Milan è in bilico da tempo, la stagione del francese è stata molto deludente e i discorsi per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 sono fermi ormai da mesi e in questa situazione arrivano dalla Spagna le voci sul Real Madrid, che è alla ricerca di un esterno sinistro. Secondo quanto riporta Marca infatti, Theo si sarebbe offerto ai Blancos per la prossima stagione, ma al momento il francese non sarebbe tra le priorità del club spagnolo.